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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 08-02-2021 11:00 م

الامن العام : حملات امنية على الأسواق والمحال والمولات

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية كثفوا حملاتهم الامنية ورقابتهم لالتزام الأفراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية، وحرروا منذ صباح هذا اليوم 1858 مخالفة لاوامر الدفاع سواء بحق أفراد ممن ضُبطوا مخالفين لأوامر الدفاع وعدم ارتداء الكمامة او منشآت ومحال تجارية لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.
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وأكد الناطق الاعلامي أن هذه الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف بشكل يومي وفي كافة مناطق المملكة ، داعياً الجميع للالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

 




 

 


 

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