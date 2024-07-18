الامن العام : دهس طفلين أثناء اللعب

الوكيل الاخباري - قال الرائد عبد المجيد زيدان من ادارة السير، ان الادارة تعاملت صباح اليوم مع سيارة قامت بتغيير مسربها بشكل مفاجئ في عمان الامر الذي تسبب بإعاقة حركة السير على عدة مداخل، وضرب الجزيرة الوسطية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة فتح الطريق.



ونوه إلى أن الادارة تعاملت مع عدة حالات دهس، حيث تعرض مواطن للدهس في ضاحية الأقصى، وكانت حالته متوسطة، كما تعرض اثنين من المشاة في شارع كلية الرياضة اثناء رجوع المركبة للخلف، إضافة إلى دهس طفلين في مأدبا أثناء لعبهم بالدراجات الهوائية وكانت اصابتهما متوسطة.

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