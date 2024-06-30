الامن العام : ضبطنا هؤلاء قبل حدوث ما لا يحمد عقباه

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني انه وبالرغم من التنبيهات والتحذيرات اليومية من خطورة تجاوز السرعات المقررة أثناء المسير وما يترتب على ذلك من حوادث مرورية ينتج عنها العديد من الوفيات والإصابات البالغة عوضا عن الخسائر المادية إلا أنه هناك إصرار من البعض على ارتكاب المخالفة لا مبرر له إلا التهاون بهذه التحذيرات المهمة.



وأشار إلى أن الرقابة المرورية على مختلف طرق المملكة يوم أمس أدت إلى ضبط مركبة تسير بسرعة 197 كلم/ساعة بالقرب من منطقة الفنادق في البحر الميت كما تم ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 192 كلم/ساعة على طريق الأزرق ، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

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