الامن العام : ضبط شقيقين أطلقا النار خلال مشاجرة في الهاشمي

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة شمال عمان مساء اليوم حول وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الوسط التجاري في منطقة الهاشمي إثر خلافات بينهم حيث نتج عن ذلك إصابة ثلاثة أشخاص ومن بينهم فتاة بالشارع العام وتم إسعافهم للمستشفى ووصفت حالتهم ما بين المتوسطة والحسنة.

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وأكّد الناطق الاعلامي ان شقيقين اشتركا بالمشاجرة واطلقا العيارات النارية ولاذا بالفرار وتواريا عن الانظار،إذ جرت متابعتهما وتحديد مكان وجودهما في منطقة البقعة وجرى التوجه للمكان وضبطهما وبوشرت التحقيقات معهما اضافة الى أطراف آخرين تم ضبطهم واشتركوا في المشاجرة.

