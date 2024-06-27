الامن العام : ضبط عدة مركبات لهذا السبب

الوكيل الاخباري - قال مصدر امني أنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة، مثل تجاوز السرعات المقررة، على الرغم من التحذيرات المتواصلة، والتي تسببت في حوادث قاتلة. من بين هذه المخالفات، ضبط مركبة على طريق الأزرق تسير بسرعة 172 كلم/ساعة، ومركبة على طريق الحصن - اربد بسرعة 166 كلم/ساعة، ومركبة على طريق شويعر بسرعة 167 كلم/ساعة، ومركبتين على طريق البحر الميت بسرعة 166 كلم/ساعة.



وتم أيضًا ضبط مركبة تسير بعكس اتجاه السير في شارع مفصول بجزيرة وسطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، وفق المصدر .

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