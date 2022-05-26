الامن العام : ضبط مطلق النار الذي أصاب طفلاً في أحد الأفراح

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغا ورد امس لمديرية شرطة محافظة المفرق بتعرض طفل للاصابة بعيار ناري طائش مجهول واحتصل على تقرير طبي يشعر بأن حالته متوسطة.



وأكّد الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تبين انه كان هنالك فرح قريب من مكان وجود الطفل وبمتابعة التحقيق تم تحديد هوية مطلق النار داخل الفرح وجرى متابعته لحين تسليمه لنفسه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لاحالته للقضاء .

اضافة اعلان