الامن العام : ضبط (28) سائق لهذا السبب

الوكيل الاخباري - اكد مندوب الإدارات المرورية أنه وبالرغم من التحذيرات اليومية من خطورة ارتكاب أي مخالفة مرورية وما قد تسببه هذه المخالفة من حوادث محققة إلا أنه وخلال ال (24) ساعة الماضية قد تم ضبط العديد من المخالفات الخطرة وكان أبرزها ضبط (28) سائق ارتكب مخالفة المسير عكس اتجاه السير و(6) آخرين قادوا مركباتهم بطريقة متهورة أو استعراضية في حين تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء (71) شخص خلال ساعات الليلة المتأخر وساعات الصباح الباكر مؤكداً أن الرقابة الذاتية هي خير رقيب لمنع أي حوادث كون مخالفة قطع الإشارة الضوئية حمراء من اخطر المخالفات بالإضافة لضبط (9) أشخاص قادوا مركباتهم بطرق ذات كثافة مرورية وغير مرخصين قانونياً والتعامل مع الكثير من الحوادث المرورية والتي أدت إلى وفاة شخص واحد.

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