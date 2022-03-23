الامن العام : قواتنا تتعامل مع اعمال شغب في عدد من مناطق المملكة

الوكيل الاخباري - بينت مديرية الامن العام انها انهت اعمال شغب في منطقة الهاشمية- الزرقاء والقت القبض على ستة اشخاص شاركوا بها



كما تم انهاء شغب في منطقة الخالدية في محافظة المفرق اضافة الى حادثتي شغب في محافظة جرش نجم عنها حريق مركبة والقي القبض على عدد من المشاركين في تلك الاحداث واعادة فتح الطريق بعد محاولة اغلاقها



وفي محافظة اربد جرى القاء القبض على 40 شخص تجمعوا امام مدينة الحسن الصناعية وقاموا باعمال شغب .



فيما تتعامل القوة الامنية الان مع اعمال شغب في لواء الطيبة في محافظة اربد والوسط التجاري في محافظة الكرك ومشاجرة وتجمعات في منطقة جبل التاج .

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