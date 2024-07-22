الامن العام للمواطنين : هذا الامر يعرضك لمسـاءلة قانونية تصل عقوبتها السجن

الوكيل الاخباري - اكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام، عمر القرعان، أن هنالك ممارسات غير قانونية كثيرة، بينها وجود أشخاص يتعمدون مسح الأرقام، والتلاعب بالأرقام، مشيرا إلى أن عـدم وضوح معلومات لوحة أرقام المركبة يُعد مخالفة مرورية، ويعرض صاحب المركبة للمسـاءلة القانونية.



وأوضح القرعان، أن العبث بمواصفات لوحة المركبة، بما يغير هوية المركبة، قد تصل عقوبته إلى السجن.

اضافة اعلان