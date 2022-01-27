الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 27-01-2022 01:36 ص

الامن العام : مئات المركبات علقت في الثلوج

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورغم التحذيرات المتواترة من مديرية الامن العام وكافة الجهات المعنية بضرورة عدم الخروج في هذه الظروف الجوية الا اننا تعاملنا مع مئات المركبات التي اصر سائقوها على الخروج في ظل تساقط الثلوج واغلاق الطرق.

ولفت أنه تم التعامل مع مئات المركبات التي علقت في الثلوج على الطرق مما هدد حياة وسلامة من فيها واعاق عمل الامن العام و الجهات المعنية وشغلها عن اداء مهامها الإنسانية لخدمة كافة المواطنين .

واهاب الناطق الاعلامي بالجميع التقيد التام بكل ما يصدر من تحذيرات تهدف لحماية المواطنين ، وضرورة عدم الخروج من المنازل وعدم استخدام المركبات خاصة في المناطق التي تشهد تساقط للثلوج واعتبار هذا التحذير على غاية من الاهمية والمسؤولية تجاه انفسنا والمجتمع، داعيا الى الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة والضرورة.

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