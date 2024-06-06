الامن العام : هذا ما يحدث على جسر الثامن - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تنوه ادارة السير إلى تعطل مركبة شحن (قاطرة ومقطورة) على مدخل جسر الثامن للسير القادم من دوار الشعب باتجاه دوار النهضة .

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واشارت ان العمل جارٍ حالياً على تسيير حركة المركبات، لحين رفع اثر التعطل .



وطلبت الادارة من السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .





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