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الخميس، 06-06-2024 10:24 ص

الامن العام : هذا ما يحدث على جسر الثامن - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  تنوه ادارة السير إلى تعطل مركبة شحن (قاطرة ومقطورة) على مدخل جسر الثامن للسير القادم من دوار الشعب باتجاه دوار النهضة .

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واشارت ان العمل جارٍ حالياً على تسيير حركة المركبات، لحين رفع اثر التعطل .


وطلبت الادارة من السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .

 


 

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