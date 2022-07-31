الامن العام : وفاة طفل اثر سقوطه بحفرة امتصاصية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة البلقاء مساء اليوم بسقوط طفل يبلغ من العمر 13 عاما في حفرة امتصاصية بالقرب من منزله الكائن في منطقة أم جوزة ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .



وقال المصدر ان المجموعات الأمنية وكوادر الدفاع المدني تحركت إلى الموقع وتم العثور على جثة الطفل قبل قليل داخل الحفرة وجرى تحويلها الى الطب الشرعي.

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