الامن العام : وفاة طفل اثر سقوطه بحفرة امتصاصية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة البلقاء مساء اليوم بسقوط طفل يبلغ من العمر 13 عاما في حفرة امتصاصية بالقرب من منزله الكائن في منطقة أم جوزة ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر ان المجموعات الأمنية وكوادر الدفاع المدني تحركت إلى الموقع وتم العثور على جثة الطفل قبل قليل داخل الحفرة وجرى تحويلها الى الطب الشرعي.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة