الامن العام : وفاة 4 مواطنين بحادث سقوط مركبة في وادي بكفرنجة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت كوادر الدفاع المدني بعجلون مساء اليوم مع حادث تدهور مركبة وسقوطها في وادي بعمق 100 متر في منطقة كفرنجة .
وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عن الحادث وفاة أربعة اشخاص واصابة شخص اخر ، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله واخلاء الوفيات الى مستشفى الإيمان الحكومي.
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