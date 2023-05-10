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الأربعاء، 10-05-2023 04:35 م

الامن العام : وفاة 4 مواطنين بحادث سقوط مركبة في وادي بكفرنجة

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت كوادر الدفاع المدني بعجلون مساء اليوم مع حادث تدهور مركبة وسقوطها في وادي بعمق 100 متر في منطقة كفرنجة . 

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وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عن الحادث  وفاة أربعة اشخاص واصابة شخص اخر ، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله واخلاء الوفيات الى مستشفى الإيمان الحكومي.

 

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