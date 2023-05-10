الامن العام : وفاة 4 مواطنين بحادث سقوط مركبة في وادي بكفرنجة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت كوادر الدفاع المدني بعجلون مساء اليوم مع حادث تدهور مركبة وسقوطها في وادي بعمق 100 متر في منطقة كفرنجة .

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وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عن الحادث وفاة أربعة اشخاص واصابة شخص اخر ، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله واخلاء الوفيات الى مستشفى الإيمان الحكومي.