الامن العام يحذر المواطنين : احتفلوا بطريقة حضارية

الوكيل الاخباري - قال مصدر امني أنه مع بدء فصل الصيف تكثر المناسبات، و الاحتفالات مثل تخريج طلبة الجامعات، داعياً إلى ضرورة الاحتفال بطرق حضارية و تجنب المسير على شكل مواكب ما يعيق الحركة المرورية، وعدم أخراج الأجسام من المركبات ما يشكل خطرا عليهم، مؤكدا أن رقباء السير المتواجدين في الميدان على مدار ال24 ساعة لتقديم الخدمة لطالبيها و المحافظة على انسيابية حركة السير .



ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ ٢٤ ساعة .

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