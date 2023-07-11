الامن العام يحذر المواطنين اعتباراً من يوم غد الأربعاء

الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة انتهاج السلوك القويم خلال موجة الحر القادمة والتي ستشهدها المملكة اعتباراً من يوم غد الأربعاء .



وشدّدت المديرية في بيان لها على ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات التالية لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري:



1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة وفي المناطق الصحراوية وفي العقبة والاغوار.



2- الحفاظ على شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء ، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.



3- ارتداء أغطية الرأس الواقية وأخذ قسط من الراحة عند ساعات الظهيرة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة.



4- مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.



4- عدم ترك الأطفال وحدهم في المركبات ، وعدم ترك المعقمات ، والعطور، وما شابهها من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



5- عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد.



6- الإبتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.



7- عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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