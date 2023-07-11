الثلاثاء 11-07-2023
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الثلاثاء، 11-07-2023 11:23 ص

الامن العام يحذر المواطنين اعتباراً من يوم غد الأربعاء

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة انتهاج السلوك القويم خلال موجة الحر القادمة والتي ستشهدها المملكة اعتباراً من يوم غد الأربعاء .

وشدّدت المديرية في بيان لها على ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات التالية لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري:

1-  عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة وفي المناطق الصحراوية وفي العقبة والاغوار.

2- الحفاظ على شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء ، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

3- ارتداء أغطية الرأس الواقية وأخذ قسط من الراحة عند ساعات الظهيرة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة.

4- مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

4- عدم ترك الأطفال وحدهم في المركبات ، وعدم ترك المعقمات ، والعطور، وما شابهها من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

5- عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد.

6- الإبتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

7- عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.  

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