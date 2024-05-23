الخميس 23-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 23-05-2024 09:55 م

الامن العام يحذر : سنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة الخطرة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت ادارة السير في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك مساء الخميس المواطنين من ارتكاب مخالفة اللواصق والرسومات على المركبات .

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وقالت الادارة وفق رصد موقع الوكيل الاخباري : "احتفالنا بأعيادنا الوطنية يتجلى في التزامنا، وحفاظنا على سلامتنا وسلامة الآخرين " .

 

واضافت ان وضع اللواصق والرسومات وكل ما من شأنه ان يحجب الرؤية أو يشتت الانتباه يشكل خطرا على السلامة العامة ومخالفة القوانين وقواعد السير .


واكدت إدارة السير انها ستحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا النوع من المخالفات الخطرة، التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق .

 


 

 

 

 

 

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