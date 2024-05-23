الامن العام يحذر : سنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة الخطرة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت ادارة السير في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك مساء الخميس المواطنين من ارتكاب مخالفة اللواصق والرسومات على المركبات .
وقالت الادارة وفق رصد موقع الوكيل الاخباري : "احتفالنا بأعيادنا الوطنية يتجلى في التزامنا، وحفاظنا على سلامتنا وسلامة الآخرين " .
واضافت ان وضع اللواصق والرسومات وكل ما من شأنه ان يحجب الرؤية أو يشتت الانتباه يشكل خطرا على السلامة العامة ومخالفة القوانين وقواعد السير .
واكدت إدارة السير انها ستحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا النوع من المخالفات الخطرة، التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق .
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