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الأحد، 13-12-2020 06:20 م

الامن العام يحذر مستخدمي واتساب بالاردن

بببب


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي كافة الاخوة المواطنين مستخدمي تطبيق الواتس اب الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع اي روابط مجهولة تردهم ، يدعي مرسلوها ضرورة تحديث البيانات عبر الدخول للروابط المرفقة داخل الرسالة اضافة الى ارسال رسائل اخرى تحمل رموز وارقام تفعيل التطبيق لايهام المستقبل بانه وارد من شركة الواتس اب .
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واضافت الوحدة انه وبالرغم من التحذيرات المتكررة الا انه ما زالت ترد للوحدة بلاغات وشكاوى حول تعرض مواطنين لاختراق حساباتهم على التطبيق وسرقته والسيطرة عليه من قبل اشخاص مجهولين واستخدامه بعد ذلك من قبلهم .

حيث تبين من خلال التحقيقات الفنية ان كافة تلك الرسائل ترد من اشخاص خارج المملكة ما يشكل صعوبة في تحديد مرسلها واعادة الحسابات المسروقة؛لذا يرجى من الجميع اخذ التحذير على غاية من الاهمية وعدم الاستجابة لمثل تلك الرسائل تحت اي ظرف كان .

واوضحت وحدة الجرائم الإلكترونية انه في حال تعرض الشخص لمثل تلك القرصنة واختراق الواتس اب الخاص به فان عليه القيام بالخطوات التالية:
 
 * حاول إعادة تنزيل تطبيق الواتس اب وتفعيله خلال فترات مختلفة من اليوم واللجوء لتقديم شكوى بذلك لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية او اقرب قسم للبحث الجنائي او الاتصال على الهاتف المباشر لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية (065633404).

 




 

 


 

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