الامن العام يحذر من رسائل وهمية تستخدم رقم 911

الوكيل الاخباري - حذر الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام المواطنين من التعامل مع رسائل ترد لهواتفهم وتوهم مستقبليها بانها صادرة عن الرقم ٩١١ وتطلب منهم تحويل مبالغ مالية بسيطة منهم .



واكد الناطق الاعلامي على عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت اي ظرف واعتبارها رسائل احتيالية وحذفها من الهاتف هو الاجراء الأمثل لتجنيبهم الوقوع فريسة الاحتيال الالكتروني مؤكدا ان وحدة الجرائم الالكترونية تتابع التحقيق للوصول لمصدر تلك الرسائل واتخاذ الاجراء اللازم لإيقافها .

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