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الأحد، 27-09-2020 04:06 م

الامن العام يحذر ويهيب بالمواطنين

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الوكيل الاخباري - حذر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام من تداول منشورات قديمة على أنها وقعت حديثاً بقصد تضليل المواطنين والرأي العام، لافتاً ألى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند نشر أو إعادة نشر أي معلومة دون التوثق منها، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
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وبين أنه وخلال اليومين الماضيين تم رصد منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يتحدث عن إيقاف شخص لعشرين يوما بسبب طلب مالي قدره 20 دينار، مشيراً على أن البعض حاول ترويجه على انه حادثة جديدة واستغلالها للإساءة لرجال الأمن العام.

واكد الناطق الإعلامي انه لدى التحقق من الحادثة تبين عدم حصولها خلال الأيام والأسابيع الماضية وبمزيد من التحقيق تبين أنها تعود لمنشور قام شخص بنشره قبل عامين وتحديدا في 17/9/2018 عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكد الناطق الاعلامي ان مديرية الأمن العام لن تسمح لأي كان باستغلال مثل تلك لمنشورات القديمة بهدف الانتقاص من قيمة الجهد المبذول من قبل مرتباته، أو التقليل من قدراتهم واحترافيتهم.

وأوضح أن مديرية الأمن العام أخذت على عاتقها توضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات منعاً للإشاعات، مهيبا بالجميع استقاء المعلومات والتأكد منها من مصادرها الرسمية لكي لا يقعوا ضحية للتضليل ويساهموا بالإساءة سواء عن قصد أو دون قصد.

 




 

 


 

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