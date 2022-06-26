الامن العام يحقق بشكوى تعرض طالبة مدرسة للاعتداء والتربيط بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يحقق فرع أحداث شرق العاصمة بشكوى تقدمت بها طالبة داخل إحدى المدارس بتعرضها للاعتداء والتربيط من قبل طالبات أُخريات ؛ للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، حيث إن حالة الطالبة الصحية حسنة وما زال التحقيق جارياً.



وتهيب مديرية الامن العام بالجميع عدم تداول معلومات مغلوطة بدأ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادثة والتي وقعت بين طالبات احداث داخل اسوار المدرسة ويتم التعامل معهن وفق الاصول المتبعة والتي تراعي فئاتهم العمرية .

اضافة اعلان