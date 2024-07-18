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الخميس، 18-07-2024 09:39 ص

الامن العام يحول دون كارثة ويقطع حركة السير كإجراء احترازي

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الوكيل الاخباري - قال الملازم اول أنس الخالدي من الدوريات الخارجية، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، ايقاف مركبة ديانا من قبل دورية محطة راس النقب، كانت محملة بكراتين زيوت نباتية، وعند ايقافها تبين وجود بداية اشتعال بالحمولة، ولم يكن السائق مدرك لذلك .

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واشار الخالدي انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وقطع حركة السير باتجاه الجنوب كإجراء احترازي لحين رفع الزيوت والعوائق عن حرم الشارع العام .

 

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