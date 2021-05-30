الامن العام يعقد دورة مجانية للعاملين والمتقاعدين

الوكيل الاخباري - قالت مديرية الامن العام " بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على استقلال أردننا الحبيب واحتفالاً بهذه المناسبة فقد ارتأت مديرية الأمن العام ومن خلال إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعقد دورة تدريبية عن مهارات الحاسوب والانترنت المجانية للعاملين والمتقاعدين العسكريين وابنائهم عبر منصـة الامن العام الالكترونيـة (Online) خلال الفترة ما بين ٦/٦/٢٠٢١م ولغاية ٢٤/٦/٢٠٢١م، والتي تهدف إلى عدة امور منها " :
* تزويد المشاركين بالمهارات الاساسية والمعلومات التعريفية لاستخدام الحاسوب .
* استخدام الحاسب الآلي وإدارة الملفات .
* معالجة النصوص والكلمات عن طريق برمجية مايكروسوفت وورد Word.
* إعداد جداول البيانات باستخدام مايكروسوفت إكسل Excel.
* العروض التقديمية PowerPoint .
* الانترنت والبريد الإلكتروني.
* أمن المعلومات.