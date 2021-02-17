الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان هام من وزارة التربية حول استمرار التعليم عن بعد

ايعاز عاجل من وزير الصحة نذير عبيدات

قرار طارئ من وزير الصحة نذير عبيدات

هل تشمل عطلة الخميس القطاع الخاص ؟

تعطيل دوام البنوك الخميس

ارتفاع في اصابات كورونا بالاردن

تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج

الامن العام : الدفاع المدني يجلي مجموعة من العاملين في احد المصانع

عطلة غداً بسبب الأحوال الجويّة

الملك يوجه رسالة إلى مدير المخابرات العامة

الأربعاء، 17-02-2021 04:36 م

الامن العام يُعلن اغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج - اسماء

eeeee


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الطرق في المملكة لغاية الساعة الرابعة والنصف عصراً سالكة بحذر باستثناء :
- الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج  .

اضافة اعلان

- طريق برقش / عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج 
- ساكب تساقط للثلوح وينصح عدم المسير على الطرق هناك 
- طريق الازرق - العمري اغلقت بسبب انعدام مدى الرؤية الافقية  .
- العاصمة بداية تساقط للثلوج والطرق بحاجة لحذر شديد وهناك بطء في حركة السير 
- طريق وادي القمر/الرصيفة  اغلقت احترازيا .

ودعا الناطق الاعلامي الأخوة المواطنين للالتزام وعدم الخروج للمنازل الا للضرورة القصوى وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول  والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم 

مؤكداً على ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911)  او تطبيق امن 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202114155031289634813

اعلان هام من وزارة التربية حول استمرار التعليم عن بعد

22021716225956295673

ايعاز عاجل من وزير الصحة نذير عبيدات

220211517269860770142

قرار طارئ من وزير الصحة نذير عبيدات

2202117111654898864519

هل تشمل عطلة الخميس القطاع الخاص ؟

220219115150109955145

تعطيل دوام البنوك الخميس

عبيدات

ارتفاع في اصابات كورونا بالاردن

أخبار متعلقة
220211131240941043164

وزير الداخلية : تشديد على أوامر الدفاع

cb281af5-1d6c-4949-a9fd-ff7103756825

ارتفاع متزايد بعدد اصابات كورونا في المملكة

شظايا-عجلون

شظايا صاروخية تسقط بمنطقة الوهادنة في عجلون

تعبيرية

توزيع 200 كوبون على أسر عفيفة في عجلون

Snow_fall_at_Ajloun_heights,_Northern_Jordan_02

بلديات عجلون تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

الامن

الأمن العام: الطرق في المملكة سالكة وندعو للحذر وتوخي أقصى درجات الحيطة