الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الارصاد : هذه المناطق سيستمر تساقط الثلوج عليها حتى صباح الخميس

ولي العهد ينشر صورة تجتاح مواقع التواصل

ولي العهد ينشر مجموعة صور للكوادر العاملة في المنخفض الجوي

العاصفة الثلجية تؤجل رحلة وتلغي 3 رحلات للملكية الأردنية

تخصيص 30 مركزاً للإيواء بمدارس اربد

بيان صادر عن مديرية الامن العام

توضيح حول فيديو متداول لطائرة أردنية متوقفة بسبب الثلوج بعمان

الامن العام يعلن عن اغلاق طرق جديدة - اسماء

ازمة خانقة في شارع المدينة المنورة بسبب الثلوج - صور

ايعاز عاجل من وزير الاوقاف محمد الخلايلة

الأربعاء، 17-02-2021 10:06 م

الامن العام يعلن عن اغلاق طرق جديدة - اسماء

90f89c9d-1081-4ee2-a6a7-9765564661d4



الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الطرق في المملكة لغاية الساعة العاشرة  مساءً سالكة بحذر باستثناء:

اضافة اعلان

- مناطق شمال وجنوب عمان كافة الطرق الرئيسية والفرعية ينصح بعدم المسير عليها بسبب تساقط الثلوج .

- كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج  .
- اربد/ المزار الشمالي / طريق النعيمة مغلقة بسبب تساقط الثلوج 

- طريق برقش / عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .

- منطقة ساكب وسوف وثغرة عصفور في محافظة جرش مغلقة بسبب تساقط للثلوج وينصح عدم المسير على الطرق هناك .

- المفرق بداية تساقط ثلوج والطرق سالكة بحذر 

- البلقاء / طريق السرو / نزول العارضة / زي /شارع الستين /طريق الدبابنة سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج .

- معان رأس النقب سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج 

- غرب معان / طريق الهيشة / طريق دلاغة سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج 

- الطريق الصحراوي / منطقة سواقة سالكة بحذر شديد 

- طريق وادي القمر/الرصيفة  اغلقت احترازيا .

ودعا الناطق الاعلامي الأخوة المواطنين الالتزام وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم 

مؤكداً على ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق امن 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5b48b50c-b77f-4a3c-aa5e-a6355d10f3fc

الارصاد : هذه المناطق سيستمر تساقط الثلوج عليها حتى صباح الخميس

fffff

ولي العهد ينشر صورة تجتاح مواقع التواصل

97275193-90dc-4183-a737-d2b7f50935b5

ولي العهد ينشر مجموعة صور للكوادر العاملة في المنخفض الجوي

cd2a33ca-36f1-489a-ab25-76e0b75076b7

تخصيص 30 مركزاً للإيواء بمدارس اربد

eeee

بيان صادر عن مديرية الامن العام

HQmedncrmigILna83N7plHKBiXP7a3k75r1raSyM

توضيح حول فيديو متداول لطائرة أردنية متوقفة بسبب الثلوج بعمان

أخبار متعلقة
2202117101422799971739

الأمن يُعلن عن إغلاق طرق في عمان و المملكة - اسماء

eeeee

الامن العام يُعلن اغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج - اسماء

220211131240941043164

وزير الداخلية : تشديد على أوامر الدفاع

5f210fa69f951

تصريحات لوزير الاوقاف حول امكانية الحج والعمرة للاردنيين هذا العام

قبو

القبول الموحد يُحدث بياناته لطلبة التكميلي - روابط

1202126175850283137567

الامن يكشف تفاصيل المشاجرة في اربد اليوم