الامن العام يكشف تفاصيل حادثة خطف واعتداء على شخص بالزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل حادثة الاعتداء على شخص في محافظة الزرقاء مؤكداً ان الحادثة حصلت بتاريخ 13/2/2021 حيث ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بوجود شخص داخل احد المنازل متعرضاً للضرب من قبل اصحاب ذلك المنزل ، حيث تم التحرك للمكان واسعاف الشخص للمستشفى (وهو الان بحالة متوسطة بعد تلقي العلاج ) ، والقاء القبض على المعتدين وهما اب وابنه الحدث .مضيفاً ان التحقيقات اشارت الى وجود خلاف سابق بينهم على اثر قيام المُعتدى عليه بنشر صور مفبركة وغير لائقة للحدث عبر الشبكة العنكبوتية( وجرى تنظيم ضبط المشاهدة للصور وفق الاصول القانونية )حيث قام على اثرها باستدراجه لمنزله والاعتداء عليه بالضرب هو ووالده وجرى تحويل القضية للقضاء وتوقيف الاب والحدث على ذمة القضية عن تهم الايذاء بالاشتراك والخطف .مشيراً الى انه وضعت الحراسة على الشخص المعتدى عليه داخل المستشفى بعد تنسيب المدعي العام له تهماً تتعلق بنشر اعمال إباحية تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يتم الثامنة عشرة من العمر عبر الشبكة العنكبوتية .