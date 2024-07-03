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الأربعاء، 03-07-2024 05:41 م

الامن العام يكشف حقيقة فيديو اطلاق النار على شخص ويهيب بالمواطنين

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الفيديو الذي يجري تداوله ويظهر خلاله شخص يقدم على إطلاق عدّة طلقات نارية باتجاه أحد الأشخاص لم يقع في الأردن، إنّما في إحدى الدول الأجنبية. 

وأعاد التأكيد على عدم نشر أو إعادة نشر أيّة فيديوهات دون التوثّق منها، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات وإثارة الذُّعر والهلع وتجنّب الملاحقة القانونية، والرجوع للمصادر الرسمية والتوثّق قبل نشر أيّة أخبار أو فيديوهات .

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