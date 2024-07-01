الامن العام يكشف سبب حادث عمان المفجع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني ان التحقيق المروري علل سبب الحادث الذي وقع ما بعد جسر ياجوز بإتجاه منطقة ابو نصير شمال عمان مساء أمس بعدم اخذ الاحتياطات من قبل سائق المركبة والالتزام بقانون السير.

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وحول تفاصيل الحادث قال مصدر امني انه قد توفي حدثين وأصيب ثالث إثر حادث دهس وقع في منطقة أبو نصير بالعاصمة عمّان.



وبين المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم إسعاف المصاب للمستشفى وإخلاء الوفاتين إلى مركز الطب الشرعي.



وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادثة.

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