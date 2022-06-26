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الأحد، 26-06-2022 09:32 م

الامن العام يكشف هوية قاتل الطالبة ايمان - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت مديرية الامن العام هوية قاتل الطالبة ايمان .

واشارت المديرية ان اسم القاتل عدي خالد عبد الله حسان ، من مواليد العام 1985 الرصيفة - الزرقاء 

  وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، قد أعلن تحديد مكان قاتل الطالبة الجامعية التي قتلت داخل جامعتها.

وأضاف، أن القاتل اقدم على إطلاق النار على نفسه بعد محاصرته من قبل رجال الأمن.

وأشار إلى أن المديرية ستفصح عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

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