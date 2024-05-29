الأربعاء 29-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 29-05-2024 05:40 م

الامن العام يلقي القبض على سالب بنك بعمان .. ويفجر مفاجأة !

الأمن العام



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة البحث الجنائي وإقليم العاصمة تمكّنوا وخلال ساعات فقط من إنهاء التحقيق وكشف ملابسات ومرتكب جريمة السلب تحت التهديد التي وقعت اليوم، على فرع أحد البنوك في منطقة ماركا في العاصمة والقبض عليه .

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واكد الناطق الاعلامي أنه جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بالتخطيط وارتكاب الجريمة ، فيما ضُبط بحوزته معظهم المبلغ المسلوب "5720 دينار" وستتم إحالته لمحكمة أمن الدولة.

 

 وكانت المفاجأة التي كشف بها الناطق الاعلامي لموقع الوكيل الاخباري انه استخدام سلاح بلاستيكي في عملية السلب . 

 

وفي وقت سابق قال الناطق الإعلامي: إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان ظهر اليوم بقيام شخص مجهول بالدخول لفرع أحد البنوك في منطقة ماركا وسلب مبلغ مالي (6 آلاف) دينار تقريبا، تحت التهديد والفرار من المكان. 

وأشار إلى أنه فور تلقّي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، شكّل فريق تحقيق من البحث الجنائي وشرطة شرق عمان والمختبر الجنائي ، إذ عملوا ضمن سياقات تحقيقية متعددة ابتداءً من مسرح الجريمة وتمكّنوا من خلالها من الوصول لهوية مرتكب الجريمة .

 

 

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