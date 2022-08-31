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الأربعاء، 31-08-2022 11:19 م

الامن العام يهيب بالمواطنين الابتعاد عن الحريق في استقلال مول

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان ومديرية الشرطة تعاملا مساء اليوم مع حريق شبَّ نتيجة تماس كهربائي في عدادات كهرباء في احد مراكز التسوق وسط العاصمة .

إذ جرى اخلاء المركز وقطع التيار الكهربائي وتقديم الاسعافات الاولية مع ثلاث أصابات بضيق في التنفس وفُتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

واهاب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين المتواجدين في محيط الموقع الابتعاد عن الموقع وعدم التجمهر ، حفاظا على سلامتهم ولاتاحة المجال امام رجال الدفاع المدني لمتابعة عملهم وانهاء التعامل مع الحريق بسرعة ودون اي معوق .

وفي وقت سابق قال شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري انه قد نشب حريق في استقلال مول مساء اليوم الاربعاء ، وسط انباء عن وقوع اصابات . 

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