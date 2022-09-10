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السبت، 10-09-2022 06:16 م

الامن العام يوضح حول قرار السماح بتظليل المركبات بنسبة 50 %

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام ان القرار بالسماح بتظليل المركبات بنسبة لا تزيد عن 50 % من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 30%،جاء بناء على مخرجات الدراسة المعدة لهذه الغاية وتوصياتها حول تظليل المركبات وتحديد الإيجابيات والسلبيات وبيان التشريعات.

واشارت المديرية ان اللجنة المختصة اوصت بهذا القرار، للحماية من اشعة الشمس والظروف الجوية لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الأعوام السابقة، اضافة الى زيادة فعالية اجهزة التكييف، وحماية الاجزاء الداخلية في المركبة من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس، وتخفيف الاثار السلبية عند كسر الزجاج، على أن لا تزيد هذه النسبة عن 50% حفاظاً على مستوى الرؤية في الليل أو خلال الأجواء الماطرة.

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