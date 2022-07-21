الامن العام : 1742 شكوى للجرائم الإلكترونية خلال حزيران وتموز

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم عن إحصائية موثقة لأهم القضايا الجنائية والجنحوية خلال شهري حزيران وتموز خلال العام الحالي مقارنة مع الأعوام الأربعة السابقة، بينت فيها الواقع الجرمي وأعداد القضايا ونسب ارتفاعها وانخفاضها، ونسب اكتشافها.



حيث شهدت شكاوى الجرائم الإلكترونية ارتفاعاً متوقعاً بسبب زيادة استخدام التكنولوجيا في عمليات البيع والشراء، وزيادة الوعي لدى المواطن بتقديم الشكوى.



واستقبلت وحدة الجرائم الالكترونية في شهري تموز وحزيران من هذا العام 1742 قضية، فيما بلغت الشكاوي في ذات الفترة من العام 2018 : 1181 قضية، والعام 2019: 1196 قضية، وفي العام 2020: و1727 قضية، أما في العام 2021 تم استقبال 1603 قضية.

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