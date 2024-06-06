الخميس 06-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية إربد تحدد مواقع حظائر بيع الاضاحي- أسماء

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

مديرية الأمن العام تنعى المرحوم بإذن الله ابو صبيح

الامن العام : 3 اصابات بحوادث سير

عطلة رسمية يومي الاحد والاثنين في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية الملكية

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في الزرقاء - صورة

بيان سعودي حول موعد وقفة عرفة واول ايام عيد الأضحى

عشرات المدعوين للمقابلة الشخصية في وزارة العدل - أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الخميس، 06-06-2024 09:10 ص

الامن العام : 3 اصابات بحوادث سير

5202429182157337249663


الوكيل الاخباري - كشفت مديرية الامن العام عن التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث، أبرزها حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق المفرق اربد، نتج عنه اصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المفرق الحكومي، واعاقة للمسرب الأيسر.

وأضافت خلال التقرير المروري انه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق البتراء باتجاه اربد، نتج عنه اصابة متوسطة.

وتم التعامل ايضا مع حادث تدهور ما بعد محطة رأس النقب باتجاه عمان، نتج عنها اصابة متوسطة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202225125746947288327

بلدية إربد تحدد مواقع حظائر بيع الاضاحي- أسماء

الامن

مديرية الأمن العام تنعى المرحوم بإذن الله ابو صبيح

520243084148665608318

عطلة رسمية يومي الاحد والاثنين في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية الملكية

1-2

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في الزرقاء - صورة

479025_8_1690125752

عشرات المدعوين للمقابلة الشخصية في وزارة العدل - أسماء

مفهوم_التيار_الكهربائي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-05 at 11.08.47 PM

أمن الملاعب خلال مباراة المنتخب: ارفع علمك.. شجع الأردن

0L5A1502 - Copy

مهم حول طلب شهادة حسن السيرة والسلوك في الأردن

1

بعد جهد استخباري امتد لشهرين الأمن العام يطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية - صور

الأمن العام

حملة أمنيّة بجبل اللويبدة وضبط 13 مشبوها

520241410046944124244

حادث سير على اشارة الجامعة الاردنية - صورة

الدفاع المدني 4

حادث سير في طبربور - صور