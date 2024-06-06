الامن العام : 3 اصابات بحوادث سير

الوكيل الاخباري - كشفت مديرية الامن العام عن التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث، أبرزها حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق المفرق اربد، نتج عنه اصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المفرق الحكومي، واعاقة للمسرب الأيسر.



وأضافت خلال التقرير المروري انه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق البتراء باتجاه اربد، نتج عنه اصابة متوسطة.



وتم التعامل ايضا مع حادث تدهور ما بعد محطة رأس النقب باتجاه عمان، نتج عنها اصابة متوسطة .

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