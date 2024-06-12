الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 12-06-2024 11:00 ص

الامن العام : 3 اصابات بحوادث سير

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الوكيل الاخباري - تعاملت الدوريات الخارجية، فجر اليوم الأربعاء، مع حادث تدهور لمركبة خارج حرم الشارع العام على طريق اربد الزرقاء، نتج عنه اصابة متوسطة.

كما تم التعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث المرورية، أبرزها حادث تصادم بين مركبتين خصوصي على جسر الكرك باتجاه عمان، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي.

وتم التعامل ايضا مع حادث تصادم بين مركبتين شحن على الطريق الصحراوي، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافه إلى مستشفى معان الحكومي .

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