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الخميس، 05-05-2022 03:31 م

الامن العام : 4381 زيارة خاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال ايام العيد

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الوكيل الاخباري -  أعلنت ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل انه وانسجاما مع السياسة الاصلاحية واتاحة الفرصة للنزلاء بالتواصل مع ذويهم ومشاركتهم افراح العيد وعدم انقطاعهم عن مجتمعهم وذويهم فقد فُتحت ابواب مراكز الإصلاح والتأهيل طيلة ايام عيد الفطر السعيد لاستقبال زيارات ذوي النرلاء اضافة الى وضع برنامج خاص لتنفيذ زيارات خاصة لذوي النزلاء خلال العيد .

وأكدت ادارة مراكز الإصلاح انه جرى اتمام 4381 زيارة خاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال ايام العيد في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل تمكن خلالها ذوو النزلاء بالجلوس مع ذويهم ضمن الحدائق والاماكن المخصصة لتلك الزيارات باجواء عائلية ، فيما أُتمت 28954  زيارة عادية للنزلاء ايام العيد .
 

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