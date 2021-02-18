الخميس 18-02-2021
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الخميس، 18-02-2021 02:09 م

الامن : القبض على شخص مصنف بالخطير بعد اشتباك مسلح معه

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية داهمت قبل قليل مكان وجود شخص مطلوب مصنف بالخطير والمسلح في محافظة مادبا وبحقه 11 طلبا امنيا وقضائيا وبحقه 41 اسبقية جرمية في قضايا اطلاق العيارات النارية باتجاه المركز الامني واطلاق النار باتجاه رجال الامن والدخول الى احد المساجد بسلاح اوتوماتيكي واطلاق عيارات نارية باتجاه مؤسسات حكومية واطلاق عيارات نارية باتجاه احدى المدارس امس داخل مخيم مادبا اضافة الى اعتداء سابق على مبنى البلدية و قضايا ترويع المواطنين . 
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واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك المطلوب وفور مشاهدته للقوة الامنية رفض تسليم نفسه وبادر باطلاق عيارات نارية من سلاح ناري اوتوماتيكي باتجاههم حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والرد عليه بالمثل ما نتج عنه اصابته واخلاؤه للمستشفى وجرى ضبط السلاح الناري الاوتوماتيكي الذي كان بحوزته والمركبة التي قام بسلبها اليوم  .

واكد الناطق الاعلامي انه ومنذ فترة يتم التفاوض مع ذلك المطلوب وذويه من اجل تسليم نفسه الا انه رفض ذلك وارتكب اليوم جناية السلب تحت تهديد السلاح .

 




 

 


 

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