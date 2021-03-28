الامن : القبض على مصاب بفيروس كورونا عرض حياة المواطنين للخطر

الوكيل الاخباري

اضافة اعلان





- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وفي صباح هذا اليوم اشتبه احد موظفي ادارة ترخيص السواقين والمركبات باصابة احد المراجعين بفيروس كورونا حيث جرى على الفور عزله وبتدقيق اسمه على كشوفات المصابين تبين انه مصاب بفيروس كورونا ويعلم ذلك وعرض سلامته وسلامة الاخرين للخطر عن قصد .واكد الناطق الاعلامي انه جرى بعد عزل المراجع نقله وفق الاصول للحجر الصحي داخل مستشفى الامير حمزة وسيتم احالته للقضاء عند تعافيه لتعريضه المجتمع للخطر عن قصد واستهتاره بحياة الاخرين وسلامتهم.