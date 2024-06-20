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الخميس، 20-06-2024 01:54 م

الامن : تسرب غاز يتسبب بتصدع نوافذ عمارة واضرار بمركبات في عمان

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان استجابت لبلاغ يفيد بوجود تسرب غاز من اسطوانة الغاز المنزلية داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المقابلين .

وأضاف الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة لدى وصولها موقع الحادث تبين لهم أن التسرب أدى إلى عملية عصف ووميض شامل في غرفة مغلقة، وقد أدى ذلك لإصابة شخص بحروق مختلفة في الجسم، وانهيار وتصدع في بعض نوافذ العمارة، وأضرار بسيطة بأربع مركبات مصطفة بجانب العمارة.

و بدورها عملت فرق الدفاع المدني المتخصصة على اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ونقله إلى مستشفى البشير الحكومي، لإكمال باقي الإجراءات الطبية اللازمة له.

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