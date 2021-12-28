الامن : خدمة حديثة مبتكرة لتقديم خدمات الترخيص من خلال محطة ترخيص الطريق الصحراوي

الوكيل الاخباري - مندوباً عن مدير الأمن العام افتتح مساعد مدير الامن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم ابو شتال اليوم محطة ترخيص الطريق الصحراوي في منطقة الحسينية.



وقال العميد أبو شتال إن افتتاح هذه المحطة يأتي في إطار منظومة التطوير والتحديث التي أعلنت عنها المديرية بداية العام ، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في تجويد منظومة العمل ورفع مستوى الخدمة وتحسين الأداء والتخفيف عن المواطنين ، إذ تضع مديرية الأمن العام ضمن إستراتيجيتها تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين وتيسير الحصول عليها ، وفق أعلى وأحدث النظم والإجراءات الممكنة .

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