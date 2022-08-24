الامن : ضبط شاحنة تسير عكس اتجاه السير

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضبطت إدارة السير المركزية، اليوم الأربعاء، مركبة شحن ارتكبت مخالفة المسير عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية.



وقالت الإدارة في إدراج لها عبر فيسبوك تعليقا على المخالفة، "متى سنلتزم.. ونبتعد عن ارتكاب مخالفة المسير عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية. متى سنعي.. ما تشكله هذه المخالفة من خطر على سلامتك الشخصية وعلى السلامة العامة والاستهتار الواضح بقانون السير".

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