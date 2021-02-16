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الثلاثاء، 16-02-2021 12:11 م

الامن : ضبط كمية كبيرة من المخدرات والحشيش الصناعي

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر ادارة مكافحة المخدرات العاملة في مطار الملكة علياء الدولي وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الاردنية تمكنت من ضبط شخص يحمل 6 اكياس تحوي مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة حيث جرى التحفظ عليها وبمتابعة التحقيقات جرى تحديد هوية الشخص المتورط باستيراد الطرد ومكان وجوده في احدى مناطق العاصمة والقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه .
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وفي محافظة اربد وردت لكوادر ادارة مكافحة المخدرات معلومات حول قيام احد الاشخاص المشبوهين بقضايا الاتجار بالمخدرات بتخزين كميات من مادة الكريستال المخدرة داخل منزله والاتجار بها حيث جرى بعد التأكد من تلك المعلومات مداهمته والقاء القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر داخله على 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري .

 




 

 


 

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