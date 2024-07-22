الامن لهؤلاء : لتجنب المخالفة عليكم مراجعة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الاخباري - دعا مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام، عمر القرعان، سائقي المركبات التي تحمل لوحات أرقام غير واضحة إلى ضرورة مراجعة أيٍ من أقسام إدارة الترخيص لتصويب أوضاع اللوحات التي تعرّضت للتلف لأي سبب كان ولوقت غير محدد.



وقال القرعان في تصريح صحفي، أن تصويب أوضاع اللوحات مجاني دون أي مقابل، وذلك لتجنب المخالفة وما يترتب عليها، مضيفا أن اللوحات التي تعرضت للتلف ليست كثيرة مقارنة بمجموع المركبات.

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