الامن يحذر المواطنين من طريقة احتيال جديدة

الوكيل الاخباري

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- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي تمكنوا من القاء القبض على مجموعة من الاشخاص تمتهن الاحتيال من خلال التواصل مع الاشخاص الذين يعرضون مركباتهم للبيع باعلانات مبوبة عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي .ويتلخص الاسلوب الجرمي بأن المحتالين يقومون باعطاء صاحب المركبة دفعة من ثمنها على أن يتم سداد باقي الثمن بشكل اقساط وبعد نقل ملكيتها إليهم يقومون ببيعها لطرف ثالث بسعر اقل من ثمنها ويتواروا عن الانظار وينقطع الاتصال بهم.وأكد الناطق الاعلامي انه وبعد التحقيق في عدد من تلك القضايا فقد أُلقي القبض على كافة المتورطين في تلك القضايا والذين اعترفوا بالتحقيق معهم بارتكاب عدد من تلك القضايا والاحتيال على اصحاب المركبات وجرت احالتهم للقضاء .وتُهيب ادارة البحث الجنائي بالجميع ولكي لا يقعوا فريسة للاحتيال ضرورة اتباع واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان حقهم قبل التنازل عن مركباتهم.