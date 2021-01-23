السبت 23-01-2021
الوكيل الاخباري

أمير قطر يستقبل وزير الداخلية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الطهراوي والرقاد

حادث مروع ونجاة السائق في العقبة

مشروع قانون تنظيم الموازنة على جدول أعمال النواب الأحد

الأرصاد تكشف للوكيل موعد منخفض جوي جديد

الحكومة تبحث قرارات عدة بسبب كورونا

تفاصيل جديدة حول وفاة شخص تعرض للضرب المبرح

تعميم هام من نائب رئيس الوزراء

إجراء حكومي قادم لتحسين معيشة الأردنيين

أسعار الذهب السبت 23/1/2021

السبت، 23-01-2021 01:41 م

الامن يحذر المواطنين من طريقة احتيال جديدة

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي تمكنوا من القاء القبض على مجموعة من الاشخاص تمتهن الاحتيال من خلال التواصل مع الاشخاص الذين يعرضون مركباتهم للبيع باعلانات مبوبة عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي .
اضافة اعلان

ويتلخص الاسلوب الجرمي بأن المحتالين يقومون باعطاء صاحب المركبة دفعة من ثمنها على أن يتم سداد باقي الثمن بشكل اقساط وبعد نقل ملكيتها إليهم يقومون ببيعها لطرف ثالث بسعر اقل من ثمنها ويتواروا عن الانظار وينقطع الاتصال بهم. 

وأكد الناطق الاعلامي انه وبعد التحقيق في عدد من تلك القضايا فقد أُلقي القبض على كافة المتورطين في تلك القضايا والذين اعترفوا بالتحقيق معهم بارتكاب عدد من تلك القضايا والاحتيال على اصحاب المركبات وجرت احالتهم للقضاء .

وتُهيب ادارة البحث الجنائي بالجميع ولكي لا يقعوا فريسة للاحتيال ضرورة اتباع واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان حقهم قبل التنازل عن مركباتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

أمير قطر يستقبل وزير الداخلية

1202121164819476754731

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الطهراوي والرقاد

وزارة الصحة

الصحة توضح حقيقة ظهور اعراض جديدة على من تلقى لقاح كورونا

3

وزارة الأشغال تجري عمليات صيانة للوحات الإنارة - صور

1611401719721

دعوة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل لعام 2020

1202117133430227654672

الأرصاد تكشف للوكيل موعد منخفض جوي جديد

أخبار متعلقة
320205131624650050658

الامن العام يدعو المواطنين للحذر في التعامل مع الاحوال الجوية السائدة

01196b80-67cd-4322-8a81-f384533b48a7

مع اقتراب وصول المنخفض القطبي تعرف على ارتفاعات المناطق في المملكة

120211017131971891321

الارصاد الجوية تحذر السائقين

1220202314304310651425

الامن يعيد مبلغ ٦٠ الف دينار فقدها مواطن بعمان

وزارة التربية والتعليم

بدء تصحيح امتحانات الدورة التكميلية للثانوية الأحد

11202023111537681700281

ادارة السير تعلن عن تحويلات مرورية بعمان