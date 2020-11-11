الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

النتائج الأولية لانتخابات دائرتي إربد الأولى والرابعة

النتائج الاولية غير الرسمية للفائزين بالانتخابات في الكرك - أسماء

اصابة 4 نساء بمشاجرة في الزرقاء

عبيدات: الأردن من الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

أعمال شغب لأنصار مرشح في البيادر

وزير الصحة : قد نلجأ للحظر الذكي

السعودية تسجل 14 وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا

تكليف ولي عهد البحرين برئاسة مجلس الوزراء

الامن العام : سنستخدم القوة لفرض حظر التجول

نسبة الإشغال في فنادق المناطق الشاطئية في العقبة وصلت إلى 50%




الأربعاء، 11-11-2020 11:57 م

الامن يضبط أداة تشبه المدفع استخدمها انصار أحد المرشحين - صورة

3202025112735488161184


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق التحقيق التي باشرت عملها بمتابعة كافة الفيديوهات التي جرى تداولها امس واليوم لاطلاق عيارات نارية تمكنت من تحديد مكان تصوير احد الفيديوهات والذي ظهر خلاله شخص يطلق النار من سلاح يشبه المدفع حيث تبين انه في محافظة جرش .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور التوجه للمكان وضبط الشخص والاداة التي بحوزته والتي تبين انها ذات الاداة التي ظهرت بالفيديو وبالكشف عليها تبين انها اداة تشبه المدفع وهي عبارة عن مدفع صوتي (فزاعة صوتية لحماية المحاصيل الزراعية من الطيور ) وبوشر التحقيق معه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

اضافة اعلان
 


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4a6cc749-9784-4c5e-8ad1-b5bb6b214c90

وزارة الداخلية : لن نتهاون مع مخالفي قرار الحظر الشامل وسيتم القاء القبض عليهم

1120201101117633176872

النتائج الأولية لانتخابات دائرتي إربد الأولى والرابعة

112020116180366464452

النتائج الاولية غير الرسمية للفائزين بالانتخابات في الكرك - أسماء

jordan-coronavirus-nurse-heart-RTS37P1U-HiRes-630x420

المملكة تتصدر اليوم قائمة الدول بأعلى حصيلة اصابات بفيروس كورونا

1120209172252915682503

اصابة 4 نساء بمشاجرة في الزرقاء

11202010162811699590410

عبيدات: الأردن من الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

أخبار متعلقة
3202025112735488161184

القبض على اشخاص نفذوا جريمة سرقة تحت تهديد السلاح في عمان

1604438115222

الامن العام : 1697 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال الـ 24 ساعة الماضية

baa858ac-4200-4d1c-9d82-ed9a41db5633

خلال 24 ساعة ... ضبط 1166 مخالفاً لاوامر الدفاع المتعلقة بارتداء الكمامة

03d65297-5bf0-4aa3-a234-f8f365a6f2ae

مديرية الامن العام تبدأ اليوم حملة تفتيش على المركبات

52020821555865294004

الأمن يستدعي مترشحاً في الكرك

38ab1c52-7f19-4d05-a53b-ddeeb1a41e3e

شاهد بالفيديو ... مداهمة امنية والقاء القبض على مطلوب في الطفيلة