الامن يضبط أداة تشبه المدفع استخدمها انصار أحد المرشحين - صورة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق التحقيق التي باشرت عملها بمتابعة كافة الفيديوهات التي جرى تداولها امس واليوم لاطلاق عيارات نارية تمكنت من تحديد مكان تصوير احد الفيديوهات والذي ظهر خلاله شخص يطلق النار من سلاح يشبه المدفع حيث تبين انه في محافظة جرش .



واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور التوجه للمكان وضبط الشخص والاداة التي بحوزته والتي تبين انها ذات الاداة التي ظهرت بالفيديو وبالكشف عليها تبين انها اداة تشبه المدفع وهي عبارة عن مدفع صوتي (فزاعة صوتية لحماية المحاصيل الزراعية من الطيور ) وبوشر التحقيق معه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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