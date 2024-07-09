الامن يضبط سائقين ويؤكد : حبس وغرامة وحجز المركبة لمرتكب هذه المخالفة - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام فيديو حول مخاطر القيادة المتهورة، والمخالفة التي يتم فرضها على السائق الذي يرتكب هذه المخالفة ، وضبطها لسائقين ارتكبا هذه المخالفة .



وأوضحت أن مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق هو حجز المركبة لمدة 30 يوماً ، إضافة للحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 300 دينار ، أو بكلتا هاتين العقوبتين ومضاعفة الغرامة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها وذلك وفق تعديلات قانون السير الجديد .

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