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الامن العام يعلن القبض على مصنف خطير بمداهمة امنية




الثلاثاء، 20-10-2020 10:36 م

الامن يعلن حصيلة اليوم الرابع للحملات الامنية على البلطجية

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الوكيل الاخباري - بينت مديرية الامن العام، أن الحملة الأمنية التي أوعز مدير الأمن العام بتنفيذها أفضت في يومها الرابع إلى القاء القبض على 103 مشتبه به ومطلوب بقضايا فرض الإتاوات وترويع المواطنين.
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وقالت المديرية في بيان لها اليوم، أنها واصلت جهودها المبذولة في مختلف المحافظات وضمن فرق أمنية انتشرت لتنفيذ خطة أمنية تستهدف المطلوبين والمشتبه بتنفيذهم لأعمال خارجة عن القانون تعكر صفو المجتمع، حيث تم القبض على 103 شخصاً من بينهم 8 من المطلوبين المصنفين بالخطيرين.

كما شكرت المديرية كافة المواطنين على تعاونهم، مجددة دعوتها لهم بالإبلاغ عن أي معلومة أو مشاهدة أو شكوى ترتبط بأعمال فرض الإتاوات أو البلطجة أو ترهيب وترويع المواطنين، ومؤكدة عزمها على التصدي لكافة الخارجين عن القانون ومنع شرورهم.

 




 

 


 

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