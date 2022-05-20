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الجمعة، 20-05-2022 07:40 م

الامن يكشف تفاصيل جريمة قتل قبل أيام ويلقي القبض على القاتل

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن قوة أمنية تمكنت يوم أمس من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل وقعت قبل ايام في محافظة معان بعد ان جرى تحديد مكان وجوده وضبط السلاح الناري الأوتوماتيكي المستخدم في الجريمة.

وحول التفاصيل أُسعف بتاريخ 16/5 احد الاشخاص للمستشفى إثر تعرضه للاصابة بعيار ناري من قبل آخر إثر خلافات سابقة ولاذ مطلق النار بالفرار، فيما فارق المصاب الحياة متأثراً بإصابته.

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