الامن يكشف تفاصيل حادثة الاعتداء على احد محال الحلويات في عمان

الوكيل الاخباري-

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من إدارة البحث الجنائي داهمت امس، موقع أحد المطلوبين الخطرين والمسلحين وبحقه 8 طلبات في قضايا القتل والخطف والمخدرات .وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوة الأمنيّة تمكنت من إلقاء القبض والسيطرة على ذلك المطلوب بعد أنّ أبدى مقاومة للقوّة وقام بإطلاق عيارات نارية باتجاههم وضُبط بحوزته السلاح الناري الذي استخدمه.وفي سياق متّصل أضاف الناطق الإعلامي أنّ العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة تمكّنوا من إنهاء التحقيق في حادثة الاعتداء الذي وقع على أحد الأشخاص داخل أحد محال الحلويات في العاصمة، بعد أن دخل شخص مجهول وملثّم وقام بالاعتداء على ذلك الشخص بواسطه أداة حادة في منطقة الوجه.مؤكدا أنّ التحقيقات وجمع المعلومات على مدى أيام متواصلة مكّنت المحققين من تحديد هوية الشخص المجهول وتحديد مكان وجوده وإلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف أنّه أقدم على جريمته نتيجة خلاف سابق.