الامن يكشف تفاصيل حول الطفلة التي نشرت صورة لها بأنها تتعرض للضرب من والدتها

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة حماية الاسرة وعلى ضوء نشر صورة لطفلة والادعاء بتعرضها للاعتداء بالضرب من قبل والدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد باشروا منذ يوم امس بالتحقيق في ما نشر حيث تحركوا لمكان سكن الطفلة الا انهم لم يجدوا احداً في المنزل وفي مساء هذا اليوم تم الذهاب مرة اخرى للمنزل واصطحاب الام واطفالها ومن ضمنهم الطفلة التي ظهرت صورتها الى قسم حماية الاسرة .واضاف الناطق الاعلامي ان كافة الاطفال كانت حالتهم الصحية جيدة وسيتم عرضهم على الطبيب للكشف عليهم ، كما وسيتم فتح دراسة اجتماعية للعائلة لمتابعتها باستمرار والتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم لاي نوع من انواع الاعتداء واجراء المقتضى القانوني ان لزم الامر .