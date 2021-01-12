الامن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على شخص في اربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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ألقى العاملون في مديرية شرطة إربد القبض على 3 أشخاص اعتدوا على آخر بأداة حادة إثر خلافات عائلية، وقاموا بتصوير الحادثة في مقطع تم تداوله.وبينت مديرية الأمن العام في بيان لها، أنه وعلى إثر المعلومات الواردة بتعرض أحد الأشخاص للاعتداء في إربد قبل ايام تحركت قوة أمنية إلى المكان وألقت القبض على المعتدين .وأضافت أنه وبالتحقيق في الحادثة تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين اللذين تجمعهم علاقة قربى (النسب )، حيث تم ضبط المعتدي ومن كان معه، وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، كما تم متابعة المعتدى عليه الذي كان في حالة صحية جيدة.