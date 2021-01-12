الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

الامن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على شخص في اربد

الإمارات: 6 وفيات و3243 إصابة جديدة بكورونا

اعلان صادر عن وزارة العمل

وزير الاوقاف يشكل لجنة للوقوف على حيثيات الاعتداء على مقبرة الرصيفة

توضيح من وزارة التربية بشأن عودة الطلبة الى المدارس

قرارات حكوميـة هامة يترقّبها الأردنيـون

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الارصاد تنشر تفاصيل تطورات المنخفض وتحذر من السيول

النواب يصوّتون على الثقة بحكومة الخصاونة الأربعاء

توضيح حكومي هام للأردنيين

الثلاثاء، 12-01-2021 09:18 م

الامن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على شخص في اربد

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -ألقى العاملون في مديرية شرطة إربد القبض على 3 أشخاص اعتدوا على آخر بأداة حادة إثر خلافات عائلية، وقاموا بتصوير الحادثة في مقطع تم تداوله.
اضافة اعلان

وبينت مديرية الأمن العام في بيان لها، أنه وعلى إثر المعلومات الواردة بتعرض أحد الأشخاص للاعتداء في إربد قبل ايام تحركت قوة أمنية إلى المكان وألقت القبض على المعتدين .

وأضافت أنه وبالتحقيق في الحادثة تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين اللذين تجمعهم علاقة قربى (النسب )، حيث تم ضبط المعتدي ومن كان معه، وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، كما تم متابعة المعتدى عليه الذي كان في حالة صحية جيدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

اعلان صادر عن وزارة العمل

12202031182757796861377

وزير الاوقاف يشكل لجنة للوقوف على حيثيات الاعتداء على مقبرة الرصيفة

وزارة التربية والتعليم

توضيح من وزارة التربية بشأن عودة الطلبة الى المدارس

1220202922420901463977

قرارات حكوميـة هامة يترقّبها الأردنيـون

1202110215359218194845

توضيح حكومي هام للأردنيين

1202111215817973144978

ضبط المتورط الرئيسي في قضية تهريب 800 الف حبة مخدرة

أخبار متعلقة
920204212041404560832

توقف ضخ المياه عن مناطق في اربد

بلدية-اربد-الكبرى

مجلس هاشمية إربد يُعلّق جلساته احتجاجا على سوء الخدمات

10be8081-4539-43ba-a0ef-2adad1137c40 (1)

الحزن يخيم على بلدة ملكا بإربد لوفاة طالبة مدرسة

Untitled-1-779

مستشفى اربد الميداني جاهز لاستقبال اول حالة كورونا الاسبوع القادم

9201922152858659502658

الكشف عن سبب التعزيزات الامنية في اربد

5e2fde3f-b555-4e1c-b0db-abc541477e94

إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله